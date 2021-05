Ook TikTok voegt zich bij Technology Coalition

TikTok heeft zich aangesloten bij de Technology Coalition, een organisatie die zich inzet om kinderen te beschermen tegen online seksuele uitbuiting en misbruik. De veiligheid van de community is een topprioriteit voor TikTok, en dan met name als het gaat om de veiligheid van alle tienergebruikers. Dit lidmaatschap weerspiegelt zowel TikTok's zero tolerance-beleid ten aanzien van seksuele uitbuiting van kinderen als het feit dat deze wereldwijde uitdaging een collectieve reactie vereist.

Samenwerking met experts

"We zijn op ons sterkst wanneer we samenwerken, en daarom zijn we er trots op lid te zijn van de Technology Coalition. Door dit lidmaatschap hopen wij onze wetenschappelijk onderbouwde aanpak qua interventie te verdiepen, en een bijdrage te leveren met onze unieke kennis die we hebben opgedaan op het gebied van de veiligheid en uitbuiting van kinderen. TikTok treedt bovendien toe tot het bestuur van de Technology Coalition, samen met enkele commissies die tot doel hebben om kinderen online en daarbuiten beter te beschermen en te zorgen voor meer transparantie van zich ontwikkelende of nieuwe risico's voor de veiligheid van kinderen. Aldus Alexandra Evans, Head of Child Safety Public Policy, Europa; Tracy Elizabeth, Minor Safety Policy Lead, TikTok.

Partnerships

Dit lidmaatschap bouwt voort op eerdere partnerschappen met toonaangevende organisaties voor online veiligheid, waaronder het Family Online Safety Institute, ConnectSafely, het National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC), WePROTECT Global Alliance en de Internet Watch Foundation om ervoor te zorgen dat het beleid en de functies een veilige en uitnodigende omgeving voor de community blijven bevorderen. TikTok steunt daarnaast de implementatie van de ‘Vrijwillige principes’ om online seksuele exploitatie en uitbuiting van minderjarigen tegen te gaan, met als doel een consistente en krachtige reactie op uitbuiting te garanderen in alle diensten.

Beschermen tegen uitbuiting

Bij TikTok hechten ze veel waarde aan de veiligheid van tieners op het platform. Ze tolereren dan ook geen content of gedrag dat misbruik, beschadiging en het in gevaar brengen of uitbuiten van minderjarigen in stand houdt, zoals uiteengezet in de communityrichtlijnen. Als ze dergelijke content opmerken, zal er onmiddellijk actie worden ondernomen en verwijderen ze die content, sluiten ze het account en rapporteren ze de zaak aan NCMEC en andere relevante autoriteiten.

Veiligheid voor jongeren

TikTok is de plek waar mensen komen om zich creatief te uiten, een community op te bouwen en nieuwe ideeën te verkennen. Deze creatieve community varieert van tieners tot opa's en oma's en daarom werken ze aan het ontwerpen van leeftijdsgerichte ervaringen voor de leeftijdsgroep 13-17 jaar. Ze bieden een aantal voorzorgsmaatregelen om tieners te ondersteunen wanneer zij beginnen aan hun digitale ervaring. Zo zijn accounts van gebruikers tussen 13 en 15 jaar standaard ingesteld op privé, en kunnen alleen personen van 16 jaar en ouder gebruikmaken van direct messaging en livestreams.

Daarnaast is het voor TikTok belangrijk om gesprekken te voeren over digitale veiligheid met ouders en verzorgers. Dat kan met tools, zoals Family Pairing-functies, die tot doel hebben gesprekken tussen ouders, verzorgers en tieners aan te moedigen zodat ze samen kunnen beslissen welke browse- en privacy-instellingen het beste zijn voor hun gezin. Via Family Pairing kunnen ouders en verzorgers hun TikTok-account koppelen aan dat van hun tiener om verschillende content- en privacy-instellingen mogelijk te maken, zoals tijdbeheer en zoekinstellingen.

Er is geen eindstreep als het gaat om de bescherming van de TikTok-community. Iedere dag werkt men aan het aanpassen en versterken van het beleid en om de community veilig te houden.

