TikTok vindt het tijd voor meer transparantie en verantwoording

TikTok heeft bekend gemaakt dat het sociale micro videoblogging platform de tijd rijp acht om ook in Europa meer transparantie te bieden en verantwoording af te kunnen leggen. In een blog vertelt Cormac Keenan, Head of Trust and Safety van TikTok, dat het platform in 2022 een zogenoemd Transparency and Accountability Centre, speciaal voor de Europese markt, zal openen. Daarbij heeft TikTok, net als bijvoorbeeld Apple en Google, gekozen voor Ierland als vestigingsplek voor het centrum.

Transparantie en verantwoording

Nu maandelijks meer dan 100 miljoen Europeanen op TikTok actief zijn, vond het platform te tijd rijp om ook in Europa meer aandacht te schenken aan het bouwen aan en behouden van het vertrouwen van zowel de gebruikers als beleidsmakers. TikTok wil dat onder andere doen door vanuit het Transparency and Accountability Centre meer inzicht te geven in het werk en wat zich achter de schermen van het platform afspeelt.

“Experts die dat willen zullen in het Europese centrum de mogelijkheid krijgen om mee te kijken en te zien hoe TikTok-teams omgaan met de cruciale taak om de veiligheid, gegevens en privacy van onze community te beschermen”, aldus Keenan.