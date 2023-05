​Oeps: verwijderde tweets komen ineens terug

Twitter is nog steeds het ene na het andere aan het veranderen in het social medium en het zal ons niets verbazen als deze ‘bug’ geen bug is mensen die hun tweets in bulk hebben verwijderd, die zien ze ineens weer terug op hun profiel. Niet bepaald wenselijk, want je verwijdert ze immers niet voor niets. Waar is Twitter nu weer mee bezig?

TweetDelete

De kans is groot dat het ligt aan een API die TweetDelete waarschijnlijk gebruikt om het verwijderen van tweets mogelijk te maken: TweetDelete.net is een website waarop je kunt inloggen op je Twitter-account en in één keer een hele bak tweets kunt verwijderen. Erg handig, zeker na zoveel jaren op het social medium. Echter blijken die nu dus terug te keren. Het is waarschijnlijk ook geen bug: Twitter is de connecties die andere platformen met het social medium steeds verder aan het afbreken en het zal ons niets verbazen als de connectie met TweetDelete daar één van een is.

Het zou vervelend zijn als je straks niet meer in een keer heel veel tweets kunt deleten (al zal het ongetwijfeld ineens als functie voorbij komen in het betaalde Blue-abonnement van het social medium), maar dat is nog acceptabel zolang hierover wordt gecommuniceerd. Het feit dat tweets waarvan je dacht dat ze verwijderd waren ineens uit de dood herrijzen, dat is toch net even een ander verhaal. Het gaat bovendien niet alleen om je eigen hersenspinsels: ook je antwoorden en retweets staan gewoon weer vrolijk in je account, ondanks dat je TweetDelete hebt gebruikt.