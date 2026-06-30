Even snel Instagram openen. Een filmpje op TikTok kijken. LinkedIn checken of reageren op een bericht in WhatsApp . Voor veel werknemers zijn social media inmiddels een vast onderdeel van de werkdag geworden. Op Wereld Social Media Dag blijkt uit nieuw onderzoek dat driekwart van de werkende Nederlanders tijdens werktijd gebruikmaakt van social media. Bij meer dan de helft loopt dat op tot minimaal een halfuur per werkdag.

Dat blijkt uit representatief onderzoek van carrièreplatform Cvster onder 1.325 werkenden. De cijfers laten zien hoe sterk social media zijn verweven met het dagelijkse werkleven. Niet alleen voor privégebruik, maar ook doordat de grens tussen werk en ontspanning steeds verder vervaagt.

Een halfuur scrollen tikt snel aan

Hoewel bijna een kwart van de ondervraagden aangeeft tijdens werktijd helemaal geen social media te gebruiken, zegt een vergelijkbare groep dagelijks ongeveer een kwartier te scrollen. Ruim één op de vijf komt uit op ongeveer een halfuur per werkdag.

Daar blijft het niet bij. Ongeveer één op de zes werknemers geeft aan gemiddeld een uur per dag op social media door te brengen tijdens werktijd. Een kleinere, maar nog altijd opvallende groep zegt zelfs twee uur of langer per werkdag actief te zijn op platforms als Instagram, TikTok, Facebook of LinkedIn

Volgens Cvster kan dat werkgevers flink geld kosten. Op basis van een gemiddeld uurloon van 30,49 euro, een fulltime dienstverband en 230 werkdagen per jaar kost een halfuur socialmediagebruik tijdens werktijd al snel ongeveer 3.500 euro per werknemer per jaar. Dat komt neer op bijna een volledig maandsalaris.

Jongeren scrollen het meest

Dat vooral jongere werknemers veel gebruikmaken van social media zal weinig mensen verbazen, maar de verschillen zijn aanzienlijk.

Van de werkenden tussen de 18 en 29 jaar zegt slechts één op de acht helemaal geen social media te gebruiken tijdens werktijd. Bij zestigers loopt dat aandeel op tot ruim vier op de tien.

Ook de duur verschilt flink. Meer dan een derde van de twintigers geeft aan dagelijks minimaal een uur op social media door te brengen tijdens werktijd. Daarmee vormen zij veruit de grootste groep intensieve gebruikers.

Niet alleen een kantoording

Opvallend genoeg blijkt socialmediagebruik niet uitsluitend een fenomeen van kantoorbanen te zijn. Wie de hele dag achter een computer zit, heeft platforms als Instagram of LinkedIn weliswaar altijd binnen handbereik, maar juist werknemers met een meer praktisch of fysiek beroep geven relatief vaak aan meer dan twee uur per dag op social media te zitten.

Kantoormedewerkers lijken hun gebruik juist vaker te beperken tot kortere momenten van ongeveer een kwartier of een halfuur.

Vrouwen gebruiken social media vaker langer

Ook tussen mannen en vrouwen zijn verschillen zichtbaar.

Mannen geven iets vaker aan hun gebruik te beperken tot ongeveer een kwartier of een halfuur per werkdag. Vrouwen komen juist relatief vaker terecht in de categorieën van één uur, twee uur of zelfs langer. Tegelijkertijd zegt ook een iets groter percentage vrouwen helemaal geen social media te gebruiken tijdens werktijd.

Volgens de onderzoekers sluit dat aan bij bredere trends in smartphone- en socialmediagebruik, waarbij vooral jonge vrouwen gemiddeld meer tijd op sociale platforms doorbrengen.

Werk en privé lopen steeds meer door elkaar

De cijfers laten ook zien hoe moeilijk het inmiddels is geworden om werk en privé volledig van elkaar te scheiden. Waar social media vroeger vooral draaiden om Facebook of Instagram, lopen communicatieplatformen en sociale netwerken tegenwoordig steeds vaker door elkaar.

LinkedIn is voor veel professionals zowel een netwerkplatform als onderdeel van hun werk. WhatsApp wordt op veel werkvloeren gebruikt voor overleg met collega's, terwijl platforms als X en Reddit voor sommige beroepen juist een belangrijke bron van nieuws en informatie vormen.

Daar komt bij dat algoritmes van moderne sociale netwerken steeds beter zijn geworden in het vasthouden van aandacht. Korte video's, oneindige feeds en gepersonaliseerde aanbevelingen maken het verleidelijk om "even snel" te kijken, waarna enkele minuten ongemerkt veranderen in een langere scrollsessie.

Even ontspannen of productiviteit verliezen?

Dat betekent overigens niet automatisch dat iedere minuut op social media verloren werktijd is. Verschillende onderzoeken laten zien dat korte digitale pauzes werknemers tijdelijk kunnen helpen ontspannen of hun concentratie herstellen. De uitdaging zit vooral in de duur. Een paar minuten ontspanning kan positief uitpakken, terwijl langdurig scrollen juist ten koste gaat van focus en productiviteit.

Op Wereld Social Media Dag laten de cijfers in ieder geval zien dat social media allang niet meer beperkt zijn tot de vrije tijd. Ze zijn inmiddels een vast onderdeel geworden van de moderne werkdag. De vraag is alleen waar de grens ligt tussen een korte mentale pauze en een gewoonte die werkgevers jaarlijks duizenden euro's kan kosten.

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