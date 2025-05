Meta test de nieuwe 3D-foto’s van Instagram op Quest-headsets

Meta zegt dat zijn algoritmes kan zorgen dat bestaande foto’s pixel voor pixel worden getransformeerd zonder dat er 3D-camera’s aan te pas hoeven komen. De transformatie gebeurt automatisch, daar hoef je niets voor te doen.

3D-foto’s

Niet iedereen met een Quest heeft meteen toegang tot de 3D-Instagram-foto’s. Zelfs mensen in de testgroep zien het niet meteen. Helemaal nieuw is overigens niet, er was al een tijdje een 3D-fotomogelijkheid voor Facebook: dat is alweer in 2018.

Wil je checken of jij hebt, dan heb je hiervoor ten eerste Meta Quest v77 nodig, die update bevat de test. Er is daarnaast nog iets nieuws, namelijk Navigator, een nieuwe soort hub waar je al je apps en games kunt vinden. Ook essentiële systeeminstellingen kun je hier vinden. Hiervoor klik je op de Meta- of Oculus-knop. Je kunt vervolgens 10 dingen vastmaken op dat thuisscherm.

De update komt ook met ondersteuning voor Bluetooth Low Energy en de optie om een venster te kiezen en te volgen. Maar het leukste en meest opvallende zijn toch wel die 3D-foto’s op Instagram, al is het natuurlijk wachten op de dag dat je dat voor alle foto’s op Instagram kan. Of beter nog, alle beelden.