​Links en afbeeldingen uit oude tweets zijn weer terug: misschien

Je kijkt er vast niet dagelijks naar, maar wist je dat de afbeeldingen en linkjes van je tweets uit 2014 en ouder tijdelijk waren verdwenen? Of misschien nu nog steeds wel… Er was een bug ontstaan waardoor die niet meer werden getoond, maar X zegt het verholpen te hebben. Echter zijn (nog?) niet alle afbeeldingen en linkjes terug waar ze horen te zijn.

C’mon! My tweets from before 2014 are all gone! All the nostalgia, posts (even how cringey they have been) are all gone. I mean your first tweet is as memorable as your first post on other platforms right?!

Er zijn wel websites waarmee je je oude tweets kunt dowloaden, maar deze werken vaak niet zonder problemen. Bovendien heb je, zeker als je al sinds 2009 aan het tweeten bent, waarschijnlijk zo’n grote collectie aan tweets, dat je er amper doorheen komt. Maar ja, dan nog zou het heel jammer zijn als tweets verdwijnen. Ook hier op DutchCowboys zal er her en der context kwijtraken: we gebruiken vaak een embed van Twitter/X om een artikel kracht bij te zetten of simpelweg van meer informatie uit de eerste hand te voorzien. Of zelfs een heel artikel van te maken...

Volgens X zijn er wat dagen nodig om te zorgen dat alles weer op zijn plek staat. In de tussentijd zijn bepaalde iconische tweets wel alvast gefikst, zoals de beroemde Oscar-selfie die Ellen Denegeres maakte. Hoewel het ongetwijfeld wel weer goedkomt, zijn veel mensen de laatste tijd wat onzeker over hun tweets. Mensen die al vanaf dag 1 een soort serie maken met elke dag een foto, of gewoon een soort dagboek, die vrezen grote vreze. Nu het X heet en met alle plannen die Elon Musk ermee heeft rijst er grote onzekerheid of dat alles straks wel overeind blijft.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap

Bang voor X

Maar goed, zo ver is het gelukkig nog niet, al waren sommige mensen zich er wel een stuk bewuster van dat dat een optie was, de afgelopen dagen. In het weekend verdwenen foto’s bij tweets van december 2014 en ouder. Ook linkjes in tweets hadden problemen. Zelfs de meest geretweete tweet allertijden was weg, die eerdergenoemde Oscar-selfie. De mensen van X hebben gezegd dat er geen data of afbeeldingen zijn kwijtgeraakt, maar dat er een bug in was geslopen. Die bug is nu uit de weg geruimd. Verder is X ietwat mysterieus over de bug: hoe het komt, dat is bijvoorbeeld onbsproken gelaten.

En ja, als een bedrijf zelf niet duidelijk is, dan begint het grote gissen. Er wordt gedacht dat het komt omdat de domeinen van X veranderen: alles wat ooit Twitter heette, moet nu over op X en bij verhuizingen sneuvelt er nu eenmaal wel eens iets. Ook zijn er mensen die zeggen dat het te maken had met de maximale hoeveelheid tekens die een tweet destijds mocht bevatten.

Het euvel lijkt opgelost, maar het gevaar voor je tweethistorie is nog niet geweken. Wil je dus nog geen afscheid nemen van al je hersenspinsels van meer dan een decennium geleden, dan is het waarschijnlijk slim om toch even naar een exporteertooltje te gaan kijken.