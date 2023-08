X (Twitter) vertraagde linkjes naar sommige media

Het blijkt dat X, velen noemen het nog steeds Twitter, linkjes vanuit tweets (posts) die naar bepaalde (concurrerende) media verwezen, zoals Facebook en The New York Times, met opzet enkele seconden vertraagde. Ofwel, je klikt op het linkje en dan gebeurde er vijf seconden niets. Voor het bezoek aan je webpagina is niets zo vernietigend als het (te) langzaam laden van de pagina. De wereld is snel, het internet nog sneller. Als je op een link klikt en er gebeurt een paar seconden niets, dan haken veel websurfers direct af.

Elon Musk is een multimiljardair en dat geld, plus zijn visie, hebben hem tot een ongeleid projectiel gemaakt die nogal eens uit zijn slof kan schieten, vreemde uitspraken doet en wellicht nog vreemdere (zakelijke) beslissingen neemt. Natuurlijk, het legt hem geen windeieren, maar soms is het wel op, of net over, het randje. Neem de meest recente onthulling, blootgelegd door de Washington Post.

The site formerly known as Twitter has added a five-second delay when a user clicks on a shortened link to the New York Times, Facebook and other sites owner Elon Musk commonly attacks, a Washington Post analysis found. https://t.co/XzgrOjJQjA

Sites en concurrenten waar Musk een ‘fittie’ mee had

Opvallender is echter dat alle sites die last hebben – of hadden, want het is inmiddels opgelost – titels waren die ooit, of nog steeds, een ‘fittie’ met Elon begonnen. Zij waren vaak ook al door de miljardair, op Twitter (ow, sorry… X) in tweets (hèhè… posts) publiekelijk belachelijk gemaakt, aan de schandpaal genageld of uitgedaagd.

Tijdens het onderzoek naar de praktijken van X, stelde de Washington Post dus vast dat links vanuit posts op X naar media en concurrenten waar Musk een ‘probleem’ of ‘ruzie’ vrijwel allemaal vertraagd werden. Daarbij zaten grote media zoals The New York Times – door Musk meerdere malen als propagandakrant betiteld - en Reuters, maar ook ‘X-concurrenten’ Facebook en Instagram. Andere media, waar Musk geen problemen of ruzie mee had, zoals Fox News, hadden daar geen last van.

Na de onthullingen, die opgemerkt werd door posts op een hackersforum en opgepikt door de Washington Post, was het uiteraard wachten hoe X en met name Musk zouden reageren. Welnu, een officiële verklaring voor de vertragingen is er (nog) niet gekomen, maar X heeft de vertragingen inmiddels wel verwijderd. Kans is groot dat er een technische smoes bedacht gaat worden.