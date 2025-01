LinkedIn gebruikte mogelijk privéberichten om AI te trainen

LinkedIn zou als volgt te werk zijn gegaan. Het social medium heeft in augustus 2024 een nieuwe privacyinstelling geïntroduceerd. Dit deed het stilzwijgend, terwijl het wel betekende dat je als gebruiker akkoord ging. De nieuwe instelling hield in dat derden toegang konden krijgen tot jouw persoonlijke data, die vervolgens gebruikt kon worden, dus ook voor het trainen van AI.

Stilzwijgend het beleid aanpassen

Daar bleef het niet bij. LinkedIn zou daarna de algemene voorwaarden er ook op hebben aangepast, met ditmaal specifieker benoemd dat het gaat om het gebruiken van informatie van LinkedIn’ers voor het trainen van AI. Plus: in de FAQ werd toegevoegd dat mensen wel bezwaar konden maken zodat dit in het vervolg niet meer gebeurde, maar dit kon -uiteraard- niet worden teruggedraaid voor de data die al was gebruikt.

In de Verenigde Staten wordt het zakelijke social medium nu aangeklaagd op grond van het bewust schenden van de privacy en daarna ook nog het bewijs te wissen. Iets waar LinkedIn het totaal niet mee eens is. Dat stelt dat de beweringen niet kloppen. Het wordt afwachten wat de rechter zegt. De aanklagers willen 1.000 dollar per LinkedIn Premium-gebruiker ontvangen. Het gaat dan niet om Nederlandse gebruikers, maar voornamelijk LinkedIn’ers uit de Verenigde Staten.

LinkedIn heeft ook al last van flinke aantallen AI-gegenereerde LinkedIn-posts.