LinkedIn gaat helpen met technieken voor virtuele sollicitatiegesprekken

Ben je op zoek naar een nieuwe baan? Dan is de kans groot dat een sollicitatiegesprek nu virtueel plaatsvindt. Het is wel even wennen als je dit nooit eerder hebt gedaan en dat begrijpt zakelijk netwerk LinkedIn maar al te goed. Vanaf vandaag rolt het platform voorbereidingstools uit die je kunt gebruiken bij een virtueel sollicitatiegesprek. Je krijgt er direct feedback op je gespreksvaardigheid, wat misschien nog wel belangrijker is bij een virtueel sollicitatiegesprek.

AI-gedreven feedback

LinkedIn helpt sollicitanten om zich voor te bereiden op de meest gestelde vragen tijdens sollicitatiegesprekken. Experts geven tips hoe je het beste antwoord kunt geven. Het is zelfs mogelijk om feedback te krijgen op een oefengesprek. Dat gebeurt door een AI-tool en deze let op het tempo, gebruikte opvulwoorden en gevoelige zinnen.

Tijdens het oefengesprek is het de bedoeling dat je antwoord geeft op veelgestelde vragen zoals "Waarom wil je hier werken?" en "Wat zijn je sterke punten?". Je kunt ook connecties verzoeken om feedback te geven op je oefengesprek. Sollicitatieskills kun je daarnaast verbeteren met de gratis LinkedIn Learning courses.