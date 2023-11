​Kunnen Instagram Stories straks veel langer blijven staan?

Instagram Stories zijn echt bedoeld om te laten zien wat er op dat moment in je leven gebeurt. Dat is ook wat ze zo aantrekkelijk maakt. Je ziet wat iemand op die dag, soms zelfs nu aan het doen is. Zijn zij ook op dat ene feestje, hebben zij ook een saaie werkdag, en ga zo maar door. Echter kan dat gaan veranderen. Instagram zou een latere verloopdatum voor Stories overwegen.

Insta Stories

Het idee achter Stories is duidelijk: je verhaal blijft 24 uur staan, tenzij je hem zelf verwijdert. Het is ‘een dag in het leven van’. Erg leuk, al vinden sommige mensen het zonde dat dit ‘dagboek’ na 24 uur verdwijnt. Voor hen is er echter het archief dat ze in hun account kunnen vinden, en de optie om de verhalen onder een grote ronde bol op hun profiel te zetten. Geen man overboord dus. Het is duidelijk, het is handig en eigenlijk zouden we het liever niet zien veranderen: die momentopname maakt het zo leuk.

Daarom is het altijd een stuk minder interessant om als iemand al terug is van vakantie nog eens een soort fotodump voorgeschoteld te krijgen. Het kan wel, maar verhalen die op dat moment spelen zitten vaak beter in elkaar, omdat die persoon zelf ook in dat moment zit. Aan de andere kant is het natuurlijk niet aan te raden om volop op social media te kennen te geven dat je op vakantie bent. Maar goed, dan zou het ook een gewone post kunnen zijn of een Reel. Stories is wel echt bedoeld om verhalen die dan spelen te delen. Maar straks misschien dus niet meer.