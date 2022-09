​Juicechannels hebben een andere invloed dan je misschien denkt

Nederland is sinds een jaar in de ban van juicechannels. Of het nu gaat over de mishandeling van Jamie Vaes, de break-up van Nick en Simon of het overspel van Waylon: veel mensen smullen van de extra details die ze voorbij horen en zien komen op juicechannels . Dit zijn Instagram-accounts die gemaakt zijn om roddels te verspreiden.

Veel juicechannels moeten het hebben van volgers die details en foto’s met ze delen. Denk aan iemand die in een hotel werkt waar een celebrity toevallig slaapt of iemand die bij een concert iets helemaal mis ziet gaan met een BN’er. De roddelaars van juicechannels moeten het hebben van hun netwerk: op zich niets nieuws, want ook de roddelpers van Party, Weekend en Privé moesten het vroeger al hebben van hun netwerk. Vaak behoren tot dit netwerk ook de BN’ers zelf. Ook die lekken wel eens iets om zichzelf simpelweg weer gespreksonderwerp te maken.

Roddels

Roddelnieuws via Instagram is populair. Het geldt voor zowel mensen die bewust de Instagram-profielen volgen als mensen die bijvoorbeeld Nick en Simon in een talkshow zagen en op zoek zijn naar meer ‘dirt’ achter de breuk van het duo. Het is onder andere te zien op Google dat mensen graag meer ‘juice’ willen: Waylons naam werd normaliter 25.000 keer gegoogled per maand (ook niet onverdienstelijk), maar dat was toen zijn overspel naar buiten kwam maar liefst 306.000 keer. Tegelijkertijd is zijn vriendin bij hem gebleven en werd het vreemdgaan van Waylon als minder ‘ernstig’ gezien als bijvoorbeeld mishandeling.

Hoewel Waylon meer volgers heeft, is het ook wel een keer klaar als je steeds in de negatieve schijnwerper staat. Zo heeft Lil Kleine, die inmiddels al meerdere malen is beticht van mishandeling, 20.000 volgers verloren op Instagram nadat uitlekte dat hij zijn vriendin mishandelde. Voor juicekoningin Yvonne Coldeweijer was het good publicity, maar voor Lil Kleine uiteindelijk dus niet helemaal. Of mensen iemand blijven volgen, gaan volgen of juist ontvolgen, heeft waarschijnlijk mede te maken met hoe die persoon reageert op het nieuws dat naar buiten wordt gebracht, maar één ding is zeker: in de Google-zoekresultaten schiet je omhoog als je iets aan je kerfstok hebt dat langzaam maar zeker naar buiten sijpelt.

Juicechannels zullen dus zeker een grote bron blijven van vermaak, maar soms zelfs van nieuwsgaring door journalisten. En bovenal blijft het een marketingkanon voor bepaalde artiesten, die heel goed weten dat genoemd worden op een juicechannel, hoe naar ook, vaak helemaal niet naar hoeft uit te pakken.