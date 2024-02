​Je kunt teksten in WhatsApp er nu anders uit laten zien

WhatsApp heeft al jaren mogelijkheden om je tekst er net even anders uit te laten zien. Helaas kun je geen ander lettertype kiezen dat andere mensen dan ook zien (dit is namelijk altijd het lettertype dat mensen voor hun smartphone hebben gekozen), maar je kunt wel tekst schuin zetten of dikgedrukt weergeven. Aan dat opmaakfeest zijn nu enkele nieuwe gasten toevoegd. WhatsApp laat je hiermee onder andere makkelijker teksten quoten. Daarnaast is het maken van een lijstje nu makkelijker.



Er worden vier nieuwe manieren om tekst op te maken naar WhatsApp. Zo kun je efficiënter communiceren en zorgen dat je boodschap beter overkomt. Je kunt lijstjes met bullets maken, genummerde lijstjes, blockquotes en inline code gebruiken. In eerste instantie kon je alleen teksten dikgedrukt maken, schuingedrukt, doorgestreept en monospace (een soort computertekst), maar nu komen daar dus nog vier verschillende smaken bij: