Vind je dat Instagram je maar vreemde content voorschotelt de laatste tijd? Je kunt dat nu beïnvloeden: je hoeft het alleen maar te vragen. Dat is althans wat Instagram-baas Adam Mosseri zegt. Het algoritme van Instagram luistert naar wat je wil, stelt hij. Zo geeft Instagram je iets meer controle over de content die je wordt aangeraden.

Jouw algoritme op Instagram

Instagram wil je helpen zorgen dat je alleen te zien krijgt wat je wil zien. Binnen de functie Jouw algoritme (Your Algorithm) kun je zien welke onderwerpen Instagram denkt dat je interessant vindt. Je kunt ze daar echter ook veranderen. Die verandering is dan te zien in het grootste deel van Instagram, laat Adam Mosseri weten. Je kunt bijvoorbeeld om bepaalde contenttypes vragen, ervoor kiezen om een bepaalde stemming of bepaalde mensen juist te zien. Instagram geeft je zo steeds meer invloed op wat je te zien krijgt op het social medium.

Als je een ander onderwerp of een bepaalde stemming hebt gezocht, dan krijg je andere content te zien op je Reels en op je Explore-pagina. Mosseri zegt bovendien: “Dit is het begin van iets dat groter is dan een losse functie,” zegt Mosseri. “Ik geloof dat het in ons eigen belang is als bedrijf om mensen de mogelijkheid te geven om Instagram te vormen tot iets dat voor hen werkt, en dat mensen een betekenisvolle hoeveelheid zeggenschap moeten hebben over de producten waar ze zoveel tijd in doorbrengen. We zijn van plan om een groot deel van wat hierna komt op dat principe te bouwen.”

Social media moet je niet overkomen

Wat Mosseri vervolgens zegt is wel interessant: hij stelt namelijk dat deze technische prestatie ervoor zorgt dat er meer impact is op de zeggenschap van mensen, omdat hij merkt dat mensen maar op een eenzijdige manier met de systemen omgingen. Je kon het wel proberen te beïnvloeden door bijvoorbeeld bepaalde dingen te liken en met bepaalde posts interacties te hebben, maar echt gewoon zeggen: dit is wat ik wil, en ook weten dat het goed komt, dat is wel nieuw. Mosseri denkt dat dit is waarom mensen zich soms ongemakkelijk over sociale media voelen: dat het ze meer overkomt dan dat ze er zelf controle over hebben. Dat hoopt hij nu dus uit de weg te ruimen, al is het afwachten in hoeverre dat vertellen wat je wil echt zin heeft.