Je ex kan straks minder goed bij je spieken op Instagram

Instagram heeft als het gaat om de zichtbaarheid van profielen twee keuzes: of je profiel is openbaar, of het is afgesloten. Bij de eerste variant kan iedereen je posts en Stories zien, of je een bericht sturen in de direct messages, terwijl dat bij een profiel met een slotje een stuk moeilijker is. Mensen kunnen geen direct messages sturen of foto’s en Stories bekijken en moeten hier eerst toestemming voor vragen. Nu is er sprake van een mogelijke derde optie: Flipside.

Instagram Flipside

Flipside betekent in het Engels ‘keerzijde’, of eigenlijk ‘de andere kant’. Flipside is binnen Instagram ook wel een beetje een manier om je van een andere kant te bekijken. Het is er om te zorgen dat je profiel openbaar kan staan, maar niet iedereen bepaalde posts ziet. Instagram omschrijft het zelf als “Wees jezelf met een nieuwe plek alleen voor jou en je vrienden. Alleen de mensen die jij uitzoekt zien deze kant van je profiel en wat je hier deelt.”

Kortom, het is een manier om van dat ene feestje ook de foto’s te delen die niet voor een ieders ogen geschikt zijn, maar die je toch graag met een bepaald gezelschap zou willen delen. Je komt dus terecht in een soort afgeschermd deel binnen je profiel en alleen mensen die jij hebt geselecteerd voor die groep zien dat deel ook. Het maakt niet uit of je foto’s of video’s maakt, ze kunnen erop kijken zoals je gewend bent. Daarnaast kun je de posts gewoon maken zoals je gewend bent, dus een foto met een tekst of een video met of zonder tekst.

Het is een grote plus, want nu moet je als je niet wil dat iedereen je foto's ziet je profiel helemaal dichtzetten, of het privé naar iemand sturen. Op deze manier kun je toch een leuk openbaar, vindbaar profiel maken.