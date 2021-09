Invoeren geboortedatum straks ook verplicht op Instagram

Iedereen die gebruik maakt van Instagram, maar bij zijn of haar profiel nog geen geboortedatum heeft ingevoerd, zal dat de komende periode verplicht moeten gaan doen. Die verplichting is onderdeel van pogingen van het sociale netwerk om het platform veiliger te maken en minderjarigen beter te kunnen beschermen tegen content die voor die doelgroep niet geschikt is.

Van vrijblijvend naar verplicht

In eerste instantie is de vraag om je geboortedatum in te vullen, die via een melding op het scherm verschijnt wanneer je Insta opstart, nog vrijblijvend, zo stelt het netwerk. Die vraag komt overigens regelmatig terug zolang je de datum niet invult.

Uiteindelijk wordt de vrijblijvendheid omgezet in een verplichting. Wie dan nog steeds weigert zijn of haar geboortedatum in te vullen, kan vervolgens Insta niet meer gebruiken totdat die datum wel ingevuld is.