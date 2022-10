Instagram stopt zelfs advertenties in profielen

Instagram speelt met vuur. Het heeft besloten om nu ook advertenties te tonen in mensen hun profielen. Nadat veel mensen eerst al boos waren op het social medium omdat het video’s zo belangrijk maakte dat de vierkante foto’s verdwenen, kiest het nu voor een vrij risicovolle nieuwe advertentiestrategie waarbij je eigen kleine stukje Instagram zelfs niet helemaal meer van jezelf is.

Er komen ook meer advertenties naar Reels op Facebook. Het start met een test met post-loop advertenties. Deze zijn 4 tot 10 seconden skipbaar en worden afgespeeld nadat een reel is afgelopen. Wanneer de advertentie is afgelopen, wordt de oorspronkelijke reel hervat en opnieuw afgespeeld. Daarnaast start het ook een pilot met beeldcarrouseladvertenties voor Reels. Dit zijn horizontaal scrollbare advertenties die 2 tot 10 afbeeldingen kunnen bevatten. Deze worden getoond onderaan de inhoud van Facebook Reels.

Advertenties krijgen een label met ‘gesponsord’ erop en je ziet ook een ‘meer lezen’-knop voor meer informatie. De advertenties verschijnen alleen op profielen van mensen van twintig jaar en ouder, en alleen op profielen die openbaar zijn. Op dit moment wordt er bovendien ook nog een programma uitgerold in de Verenigde Staten waarbij bepaalde creators geld kunnen verdienen met die advertenties op Insta . Ook op de Explore-pagina komen straks meer advertenties voor, waardoor advertenties in een nog grotere etalage worden gezet.

Ook Facebook doet mee

Meta schrijft: “Zoals we in de resultaten van het tweede kwartaal deelden, zagen we een toename van meer dan 30% in de tijd die mensen aan Reels besteden op Facebook en Instagram. Audio is ook een belangrijk middel om de betrokkenheid bij Reels te vergroten. Om het bedrijven gemakkelijker te maken Reels-advertenties te maken, introduceren we gratis nummers van hoge kwaliteit uit onze Meta Sound Collection die kunnen worden toegevoegd aan Carrousel Ads op Reels. Bedrijven kunnen een nummer uit onze bibliotheek kiezen of de app automatisch de beste muziek voor een advertentie laten kiezen op basis van de inhoud."

Kortom, er komen veel meer advertenties naar zowel Instagram en Facebook. Het is de vraag hoe het die advertenties binnen profielen wil aanpakken: mogen alleen bepaalde creators er geld mee verdienen, en zo ja, wie dan precies? Dat klinkt toch niet helemaal eerlijk op die manier: als ook 'andere' mensen een advertentie op hun profiel krijgen. Er wordt verwacht dat gebruikers niet heel blij zijn met de advertenties binnen de profielen. Het is even afwachten hoe fanatiek Instagram ermee aan de slag gaat. Op dit moment geeft het aan dat de advertentie komt nadat je door iemands profiel bent gescrolld, dus niet dat er ineens een advertentie tussen jouw foto's staat.

Maar dan nog: wat ls het een advertentie is voor een product waar je totaal niet achter staat? Krijgt ongetwijfeld nog een staartje...