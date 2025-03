Instagram stopt met zijn subtielste middel: geen Notes meer

Hersenspinsels delen

Het is een manier om te laten weten wat je denkt, bijvoorbeeld: ‘De zon schijnt, yay!’ maar ook om te laten weten waar je bent: ‘Kings Day in Amsterdam!’ bijvoorbeeld. Je kunt er juist een vraag in stellen, wat zeker slim is als je juist op zoek bent naar interactie, dus bijvoorbeeld: ‘Wie gebruikt deze Notes wel eens?’ Of, en dat geldt zeker voor mensen die een product aanbieden: ‘Probeer nu de nieuwe [Merknaam].’

Als je het maar onder de 60 karakters houdt, want dat is hoe lang zo’n Note mag zijn. Je kunt verder kiezen om je Notes te posten voor mensen die je jou volgt en ook jij volgt, maar ook alleen je Close Friends. Het is een heel subtiele manier van Instagrammen, want je dringt jezelf niet op, je hebt alleen een soort gedachtenwolkje ergens in een ‘achterbuurtje’ van het social medium.

Nou ja, dat had je dus, want al die hersenspinsels zul je nu weer moeten plaatsen in DM’s, in Reels, wallposts of Stories. Of, en dat is misschien nog beter passend, gewoon op Threads zetten, het Twitter/X-alternatief van Meta, waar je met je Instagram-account direct gebruik van kunt maken. Zou dat ook zijn waarom Instagram ermee stopt? Wij denken dat dat stiekem wel een achterliggend idee is.