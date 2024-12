Instagram maakt van iedereen een proefkonijn

Wil je weten of een bepaalde reel het goed gaat doen? Je kunt hem natuurlijk online zetten en afwachten, maar er is nu een andere manier om te checken of je reel goed gaat werken, zonder dat je volgers het te zien krijgen. Je kunt het gewoon testen op anderen met trial reels.

Trail reels

Meta introduceert deze nieuwe oplossing voor mensen die even een teentje in het water willen doen. Het geeft je de mogelijkheid om te experimenteren met andere soorten content, laat Meta weten. Meta schrijft: “Trial reels worden eerst getoond aan niet-volgers. Als je nu een nieuw genre, een nieuwe verhaalvorm of een nieuw onderwerp wilt uitproberen, kun je eenvoudig zien hoe je content zal presteren. Als je een goed gevoel hebt over een proefreel en hoe deze presteert, kun je ervoor kiezen om deze met één tik te delen met je volgers of je kunt ervoor kiezen om de reel zo in te stellen dat als de proefreel voorbij is en goed presteert, deze automatisch wordt gedeeld met je volgers.”

Het is dus niet per se alleen een ballonnetje oplaten, als je wil kun je automatisch een succesvolle reel met volgers laten delen. Content creators op Instagram krijgen de optie om een test te doen via een schuifje wat ze kunnen omzetten wanneer ze een reel maken. Vervolgens ‘plaatsen’ ze hun reel, die dus eerst aan mensen wordt voorgeschoteld die hen niet volgen. Je kunt de reel wel alvast met bepaalde volgers delen via een direct message.