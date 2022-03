​Instagram maakt het breed mogelijk om producten te taggen

Nadat het eerst al mogelijk werd om linkstickers te plaatsen en met plannen om het makkelijker te maken om creatievelingen te taggen , is Instagram druk bezig met het uitbreiden van zijn diensten. Nu komt daar iets bij, je kunt namelijk binnenkort specifieke producten taggen in je Stories.

Het is natuurlijk commercieel gezien erg slim van het social medium. Nadat het eerder al veel uitgebreidere shopmogelijkheden introduceerde, komt het nu dus met de optie om met één druk op de knop naar de specifieke productpagina te gaan. Het blijkt een goudmijn, want het werd eerder alleen mogelijk gemaakt voor mensen met een IG-shop. Inmiddels zijn via die weg al meer dan 1,6 miljoen producttags geplaatst. Nu straks 2 miljard (!) mensen er gebruik van kunnen maken, zal dat snel stijgen. Veel posts op Instagram bevatten namelijk al dan niet gesponsorde producten.

Het kunnen taggen van producten betekent dat je niet meer apart een bepaald bedrijf in je Stories hoeft te taggen (al kan natuurlijk nog wel). Je kunt heel specifiek een bepaald product van dat bedrijf taggen, waarbij je indirect alsnog het bedrijf tagt. Dat is bijvoorbeeld erg handig voor mensen die make-up tutorials maken, omdat zij vaak bepaalde producten en kleuren gebruiken die ze vervolgens kunnen taggen, waardoor fans het product makkelijker kunnen vinden.

Meteen kopen

Op dit moment is de mogelijkheid alleen in de Verenigde Staten beschikbaar, maar het duurt niet lang voor deze nieuwe mogelijkheid de oversteek maakt: Instagram belooft dat het in de komende maanden wereldwijd wordt uitgerold. Als je dan een product wil taggen, dan maak je een post zoals gewoonlijk, dan kun je vervolgens in de opties de ‘tag products’-optie vinden. Je tikt dan op het product dat je wil taggen, zoekt op welke het is, selecteert die en hij staat vervolgens in je post.

Je kunt dus niet alleen aangeven welk product er in je post wordt gebruikt, je kunt direct in de foto een soort haakje zetten waardoor volgers meteen weten om welk product het gaat. Stel je voor dat je een foto hebt gemaakt met een heel arsenaal aan producten, dan kun je dus per product aangeven welke het is. Het is in principe dus zowel handig voor volgers die iets willen kopen, als voor Instagram en bedrijven om geld te verdienen.