Instagram laat je eindelijk posten vanaf desktop

De update waar veel gebruikers van Instagram al jaren op wachten: posten vanaf je desktop wordt eindelijk mogelijk. Hoera! Is dit groot nieuws? Jazeker, want de beperkte mogelijkheden die je als desktopgebruiker hebt op het platform zijn al jaren een doorn in het oog van een hoop gebruikers. Het lijkt erop dat de ontwikkelaars eindelijk hebben geluisterd, want in juni werd al aangekondigd dat er getest zou worden met deze fijne optie. En deze week komen meldingen binnen dat de mogelijkheid is toegevoegd. Nog niet voor iedereen, maar toch: hoera! Dit is een geweldige stap voor het gebruiksgemak.

Steeds meer mogelijk vanaf desktop Het klinkt misschien vreemd, omdat we juist veel meer doen met onze smartphones, maar Instagram richt zich steeds meer ook op de desktopgebruikers. Voorheen waren de opties nogal beperkt voor gebruikers die het platform niet via de app bezochten. Zo kon je wel stories bekijken, maar er niet op reageren of polls invullen. En posten ging dus ook niet. Daar komt verandering in en sommige gebruikers hebben de nieuwe optie om te posten al. Superhandig wanneer je mooie foto's wil delen die op je desktop staan. Of als je Instagram zakelijk gebruikt en dat gemakkelijk wil regelen zonder je smartphone erbij te pakken. Concurrentie van andere apps We weten niet wat de reden van deze verandering is, maar de kans is groot dat de concurrentie te groot wordt. Wie namelijk toch via desktop een Instagrampost wil maken, gebruikt daarvoor vaak concurrerende planning-apps, zoals Later of Hootsuite. En Instagram heeft natuurlijk het liefst dat jij als gebruiker vooral lang op het platform blijft rondhangen. Bij het online posten vanaf je desktop krijg je ook de mogelijkheid om filters te gebruiken en te sleutelen aan het licht en de helderheid. Net als in de app dus.

Focus blijft liggen op app De focus van Instagram blijft liggen op de app. Wat natuurlijk ook niet vreemd is, want het platform draait om de app die gebruikers continu willen openen om stories te maken en die van anderen te bekijken. Bovendien heb je nog altijd meer opties via de app en stories maken en plaatsen kan alleen in de app. Vreemd genoeg communiceert Instagram via de eigen nieuwssectie niets over de optie van het posten via desktop. Misschien komt het nog? Het eigen Instagramaccount speelt vooral in op actualiteiten. Op Instagram for Business worden regelmatig handige tips voor (zakelijke) gebruikers gedeeld. Misschien zien we daar binnenkort de aankondiging wel verschijnen?