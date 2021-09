​Iets leuks gezien op Instagram? Google het

Even door de Stories op Instagram , of simpelweg de timeline, betekent niet dat je alleen content tegenkomt van mensen die je volgt. Je krijgt er om de paar posts wel een commerciële uiting te zien, van Nike, Zalando, Shein of een andere grote partij. Daar kun je gemakkelijk op doorklikken, maar als je iets ziet van een kleinere webwinkel, dan kun je het beter niet via Instagram kopen. Dit is waarom.

Vaak hebben kleine bedrijven, denk bijvoorbeeld aan artiesten die cartoons maken en daarvan merchandise verkopen. helemaal geen geld over om in te zetten voor advertenties. Juist omdat ze alles moeten doen van organisch bereik, is het belangrijk om zoveel te posten. Het algoritme van Instagram blijft een mysterieuze blackbox waarvan bijna niemand echt de sleutels lijkt te hebben, maar regelmatig posten is wel het minimale.

Het klinkt zo makkelijk, een webwinkel runnen en die via Instagram meer bekendheid geven. Technisch gezien klopt dat, maar je hebt er veel werk aan om mensen er constant aan te herinneren dat je bestaat. Veel kleine webwinkels moeten zorgen dat ze elke dag wel even iets in hun Stories zetten om relevant te blijven en klanten binnen te halen. Instagram schijnt winkeliers zelfs te adviseren om elke dag een Reel te plaatsen, om de dag een feedpost, ook nog elke week wel een IGTV-clips en dan ook nog minimaal elke dag een Story. Juist omdat het om je winkel gaat, wil je professionaliteit uitstralen en dat kost nu eenmaal veel tijd. Een goede foto of video, een goede tekst, maar ook reageren op mensen: elke dag moet je volop bezig zijn met je social media.

Klein bedrijf en social media

Instagram probeert het runnen van een klein bedrijf via Instagram wel makkelijker te maken, maar tegelijkertijd maken die mogelijkheden het juist moeilijker om onafhankelijk te blijven. Wat je bijvoorbeeld op Instagram niet goed ziet en op je eigen website wel, dat is data over klanten. Dat is juist voor kleine bedrijven essentieel omdat ze dan weten wat ongeveer hun doelgroep blijkt te zijn, zodat het daar zijn communicatie beter op kan afstemmen. Instagram wil het liefst dat mensen binnen Instagram blijven, omdat gebruikers dat ook prettiger zouden vinden. De realiteit is dat Instagram vooral de tussenpersoon wil zijn en daar ook data of geld mee wil verdienen.

Het lastige is ook dat het niet alleen bij Instagram blijft. Als kleine winkel moet je inmiddels aanwezig zijn op heel veel social media, die allemaal inmiddels hun eigen shop-opties hebben. Dat betekent een heleboel social media updates maken, maar ook heel veel regels leren van de vele verschillende mogelijkheden. Er zijn ook veel regels: soms moet je per se producten binnen een bepaalde tijd opsturen of moet je een bepaalde garantie geven. Dat allemaal terwijl het voor winkeleigenaren uiteindelijk eigenlijk altijd beter is om iets direct via hun website te verkopen. Daarentegen weten social media wel veel aandacht en animo te genereren, dus het is een flink dilemma voor verkopers om te bedenken wat ze precies op welk social medium willen doen.