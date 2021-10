Facebook reguleert interne communicatie om lekken te voorkomen

In het kielzog van Facebooks klokkenluider affaire heeft het bedrijf besloten de toegang tot bepaalde interne communicatie, -groepen en messageboards beter te reguleren. Onder andere door het aantal mensen dat toegang heeft te beperken en meer af te stemmen op hun taken en bevoegdheden hoopt het bedrijf dat interne communicatie ook intern blijft. Daarnaast zullen gevoelige zaken, zoals integriteitsdiscussies, voortaan in kleinere, gereguleerde, privé-groepen besproken worden.

Maar, niet getreurd, Zuck heeft alweer de nodige maatregelen genomen om het lekken van informatie en andere gegevens die liever binnenskamers moet blijven in te dammen. Jammer voor hem dat die interne maatregelen binnen een paar dagen al op straat liggen. Tsja, Social Media he… als je al je ‘klanten’ continu vraagt waar ze aan denken en of ze iets willen delen, dan moet je natuurlijk niet vreemd opkijken als jouw eigen mensen dat ook doen.

Hardnekkige deelcultuur

Het feit dat we nu over deze maatregelen kunnen schrijven, betekent dat iemand binnen Facebook besloten heeft het interne nieuws daarover met de buitenwereld te delen. Kortom, de cultuur van open en eerlijk alles delen laat zich dus niet zomaar veranderen. En zeg nou eerlijk, dat had toch ook niemand verwacht?

Over de reden waarom Facebook medewerkers zoveel interne zaken naar buiten brengen wordt uiteraard volop gespeculeerd. Is het de ‘open deelcultuur’ of maken steeds meer medewerkers zich druk om de koers die het bedrijf vaart? Daar zal binnenkort wel weer het een en ander over naar buiten komen, vermoed ik.