Facebook geeft bekende mensen vrijbrief om zich niet aan regels te houden

Het lijkt wel of Facebook nooit meer zonder actuele schandalen zit. Nu is het bedrijf van Mark Zuckerberg alweer in opspraak gekomen om een gevoelige kwestie. Volgens The Wall Street Journal knijpt Facebook een oogje toe bij bekende mensen als het gaat om de naleving van regels. Deze groep van 5,8 miljoen mensen bestaat uit onder andere sporters, acteurs en andere celebrities. Maar er staan ook politici en journalisten op de lijst, die in het programma XCheck staan. Het bleek een handige manier te zijn voor Facebook om deze groep ongezien de regels te laten omzeilen. Dat is niet helemaal gelukt nu de Amerikaanse krant interne documenten publiceert.

Oproep tot geweld en tonen naaktfoto's

De documenten die de krant heeft ontdekt bewijzen dat het XCheck systeem het mogelijk maakt om de mensen die op lijst staan berichten te laten plaatsen die in strijd zijn met de regels van Facebook. Dat gaat onder andere om oproepen tot geweld. Normaal gesproken worden dit soort berichten gemodereerd en verwijderd.

De lijst is niet bepaald onschuldig, want als voorbeeld geeft de krant een incident met voetballer Neymar, die in 2019 werd beschuldigd van verkrachting. Een serieuze zaak, maar Neymar besloot zich in het openbaar te verdedigen. Hij maakte de naam van de vrouw openbaar die aangifte tegen hem had gedaan en toonde in een video ook haar naaktfoto's. De voetballer beweerde dat hij werd afgeperst. De video van Neymar zou eigenlijk nooit openbaar mogen worden en direct na plaatsing verwijderd. Dat gebeurde uiteindelijk pas na een dag en het account van Neymar bleef actief. Iets wat niet kan gebeuren bij gebruikers die niet op deze lijst staan.

Dit is de reactie van de toezichtsraad van Facebook: