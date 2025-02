Facebook gaat je oude livestreams weggooien

Livestreams op Facebook

De video’s die ouder zijn, die worden op een later moment massaal verwijderd, maar daarover zal Facebook mensen nog inlichten via een een mal of melding op het platform. Volgens Meta is deze verandering noodzakelijk omdat veel livestreams in de paar weken erna nog worden bekeken, maar daarna eigenlijk bijna niet meer. Het zou zijn beleid willen rechttrekken met de rest van de industrie, zo stelt het zelf. Ook wil het de meest up-to-date livestreams aanbieden aan het publiek.

Nadat Facebook je heeft gemaild dat je archief met livestreams wordt verwijderd, heb je overigens nog 90 dagen de tijd om je video’s te downloaden. Er is dus nog geen reden voor stress. Facebook biedt ook diverse downloadtools aan om je bij die klus te helpen. Zeker als je bijvoorbeeld nog livestreams kijkt van iemand dichtbij die is overleden, of als je ze bijvoorbeeld voor werk gebruikt, dan is het belangrijk om ze te downloaden zodat je ze niet voor altijd kwijtraakt.