5 redenen om van Facebook af te gaan

Het heeft meer dan 1 miljard gebruikers, maar niet iedereen is nog even enthousiast over Facebook. Vandaag, op 4 februari 2025, wordt het social medium 21 jaar oud: het is gestart in 2004. Veel Nederlanders zitten er al 10 tot 15 jaar op, maar haal je er nog wel genoeg uit? Er zijn genoeg redenen om er te blijven, maar ook om te gaan. We noemen er 5.

1. Je kunt je aandacht beter besteden

Dit geldt ook voor andere social media, maar meer nog voor Facebook omdat we daar al zo lang op aanwezig zijn: je verkwist je tijd met mensen die je eigenlijk niet zo interessant vindt. Op zich is het hartstikke leuk om die meid of man die je ooit op vakantie tegenkwam nog te volgen, maar je weet dat je die persoon waarschijnlijk nooit meer gaat zien en is het echt de moeite waard om zijn of haar updates dan te blijven lezen? Als je er zelf echt iets uithaalt, lekker doen, maar bedenk je goed dat je tijd niet oneindig is. Terwijl jij leest wat mensen die niets meer voor je betekenen doen, had je ook een echte vriend kunnen vragen hoe het gaat.

Niks ten nadele van die mensen van vroeger, maar je kun je afvragen waar je aandacht eigenlijk het beste naartoe kan gaan. Hetzelfde geldt voor de advertenties en de mensen die je volgt die misschien vooral allemaal onzin erop plaatsen waar je niet op zit te wachten: het is allemaal aandacht en tijd die ontsnapt met niks. Nogmaals, als jij er iets uithaalt, lekker blijven doen, maar soms is het wel goed om hier even bij stil te staan: haal je er nog genoeg uit?