Dierendag: dit zijn de leukste posts en inhakers

Dierendag! Hoewel vandaag ook in het teken staat van wat andere dingen, zoals Google dat zijn nieuwe Pixel-telefoon onthuld, staat deze datum toch echt nog steeds in het teken van dieren. Vooral huisdieren, want die krijgen vaak wat extra's vandaag: lekkers, speeltjes of aandacht.

Waarom 4 oktober dierendag?

Dierendag is ooit gestart ter ere van Fransiscus van Assasi. Althans, dat weet hij zelf niet, want hij was toen al overleden. 4 oktober 1226 zou hij zijn overleden, al zijn er ook mensen die spreken van 3 oktober. In ieder geval was hij het eren waard, want hoewel zijn vader een rijke zakenman was, wilde hij iets anders doen met zijn leven: monnik worden. Zo kon hij mensen die het moeilijk hadden helpen. Hij was echter ook dol op de natuur en sprak met dieren, die hem gek genoeg ook altijd wisten te vinden. Een bijzondere man en eigenlijk herdenken we zijn vredelievende gedachtegoed op 4 oktober door extra liefde te schenken aan de dieren. We vieren het al sinds 1930.

Gelukkig vieren we het nu nog steeds, want tegenwoordig zijn er social media en kun je daarop de leukste posts vinden. Dan kun je even die flauwe collega die je feliciteerde met je 'verjaardag' vergeten, en die eeuwige dooddoener dat het 'hier toch elke dag dierendag' is.. En vooruit, we gooien ook wat dierenfimpjes in de mix, gewoon omdat het kan: