Dierendag 2022: de leukste tweets en inhakers

Het is vandaag werelddierendag: het moment waarop je je kat wel dat extra snoepje geeft, je wat verder reist om je hond van beweging te voorzien en je je hamster trakteert op een nieuwe tunnel. De dieren worden vandaag in het zonnetje gezet en dat is natuurlijk het uitgelezen moment voor bedrijven om met een grappige inhaker te komen. Maar ook particulieren kunnen er wat van. Dit is Dierendag 2022 in de leukste tweets en inhakers:

Snapchat en de Vegetarische Slager

Als iemand het goed voor heeft met de dieren, dan is het de Vegetarische Slager wel. Die zorgt er inmiddels al jaren voor dat steeds minder mensen dieren eten, dankzij zijn vleesvervangers. Die zijn berucht: er wordt vaak gediscussieerd over de namen van hun producten, zoals kipstuckjes, gehacktbal en specktakel, maar wat ze doen voor dieren is goed. Dat beaamt ook Snapchat, want dat komt met een speciale Vegetarische Slager-Snapchatlens. Scan je daarmee een product van deze diervriendelijke slager, dan krijg je een optreden te zien van de dansende hotdog, compleet met vegaslager-tattoos.