Deze week viral: wandelt het paard nou naar je toe of niet?

Deze week zijn er vooral veel dieren viral gegaan. Een paard, een leeuw: allebei een beetje griezelig op hun eigen manier. Paardenmagie Loopt het paard nou naar je toe of van je af? De onderstaande video is de nieuwe 'jurk'. Hoe vaker je het kijkt, of zelfs terwijl de video gewoon nog doorloopt, wissel je waarschijnlijk steeds van gedachte. Misschien weten we het wel nooit, welke kant dit mooie dier oploopt.

Als je even niet oplet... Ondertussen sluipt er op een safari een leeuw langs een truck vol met nietsvermoedende mensen: die kijken namelijk naar ander natuurschoon. Gelukkig had ze een goede bui, anders had dit heel anders kunnen aflopen.. Imposant om te zien, en toch ook een tikkeltje huiveringwekkend. We kunnen de video niet in het artikel plaatsen, maar je kunt het hier op Facebook bekijken.

Een nat doekje in de ruimte Het is een oudere video, maar hij gaat weer viral: Wat gebeurt er als je een nat doekje uitwringt in de ruimte? Het ISS laat het zien:

Happy halveren Het is tegenwoordig een trend op TikTok om dingen te halveren. Zo at iemand een halve banaan op een nogal creatieve manier. Reden voor Bol en HEMA om daarop in te springen, uiteraard op hun eigen lollige manier. Al hadden die wat ons betreft wel een pietsje creatiever gemogen.

@bol Geen zorgen de doos is een betaalde acteur ♬ Little Life - Cordelia

Jutta de tweede Jutta Leerdam gaat zelf regelmatig viral met haar schaatskunsten (en vooruit, haar liefdesleven), waardoor Nanouk dacht: dat kan ik ook. Ze doste zich deze carnaval uit als de schaatster en ging er volledig viral mee. Er waren op straat zelfs ouders met kinderen die met haar op de foto wilden. Ze lijkt ook wel ontzettend op de ijskoningin.

Keurslager gaat viral Een slager op TikTok, je zou niet zeggen dat dat zoveel kijkers trekt, maar als je het aanpakt zoals Marcel Louwers, die regelmatig op het randje van 'dat kan écht niet' balanceert, dan word je toch enorm populair. Belachelijke broodjes grillworst, bijten in zijn chickies... Je moet het zien om het te geloven.

Emirates-stewardess geniet van Apple Vision Pro Normaliter zeggen ze in het vliegtuig dat de staff niet zomaar gefilmd mag worden, maar in dit geval mocht het wel. Een stewardess probeerde namelijk Apple Vision Pro uit en haar reactie was enorm enthousiast. Wat je ook van het apparaat vindt, het is toch erg leuk om te zien:

Mike Dawes is 'vingergitarist' Mike Dawes is vingergitarist en dat betekent dat hij er een originele manier van gitaarspelen op nahoudt. Bijzonder om te zien, heel fijn om naar te luisteren.