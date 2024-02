Deze Week Viral: meten is weten en onduidelijk viral

Deze week hebben we veel mooie dingen viral zien gaan. Het toppunt zijn wel de verkeerswachters in België. Bekijk in deze editie van Deze Week Viral wat ons de afgelopen week zoal bezighield op de socials. Meten is boeten In België zijn een paar regels als het om parkeren gaat. Je mag niet parkeren als dat binnen 5 meter van een zebrapad is, binnen 20 meter van een verkeerslicht of op een kruispunt zonder verkeersborden. En ja, dat betekent dat parkeerbeheer af en toe even de meetlat erbij moet halen...

Showkoor Upbeat is viral sensatie We blijven nog even in België, want daar ging het Leuvens showkoor Upbeat viral. Zelf schijnen ze niet helemaal te begrijpen waarom, maar inmiddels gaat hun productie in Nederland, Duitsland en diverse Scandinavische landen viral. Het is een zeer aandoenlijke versie van High Hopes.

Thijmen zet ouderen in de spotlight De 21-jarige Thijmen Schoorl werkt in een woonzorgcentrum en daar wordt zijn pianospel gewaardeerd. Hij neemt liedjes op met ouderen en zet die op TikTok: heel aandoenlijk. En goed om eens wat ouderen op het social videoplatform te zien.

De omgekeerde halfnaakte vrouw Er gaat de afgelopen paar weken iets viral dat zo hilarisch is, dat hij constant wordt doorgestuurd onder menig vriendengroep die van een drankje houdt. De blote borsten van een vrouw die het huis via het raam probeert binnen te komen, en dan vooral de reactie van haar vriendin erop is hilarisch. Is het nog leuker met het commentaar van Ozzy Man? In ieder geval moet je deze video gezien hebben: met of zonder geluid.

PETA wil paarden uit de Efteling: hobbelpaarden PETA doet veel goede dingen voor dieren, maar elk jaar komt het wel met een idiote actie waarvan iedereen zich afvraagt waarom. Dit jaar is dat het willen verbannen van hobbelpaarden in carrousels. De dieren moeten uit de draaimolen verdwijnen omdat het een slecht beeld geeft over hoe we met dieren om moeten gaan. Er wordt schande over gesproken, maar ook met veel humor mee omgegaan. Denk aan mensen die hun tuinslang of schildersezel zogenaamd de deur uit moeten doen voor PETA.

De Flugel-rol We zijn nog steeds de crompouce aan het verwerken, maar er is iets dat nog net even heftiger is dan een croissant belegd met tompouce: de Flugel-rol. Het is het bekende "rode wodka-Red Bull-drankje in eebanketvorm, nu bij Bakker Bart Eibergen. Wel een lekker kleurtje hoor!