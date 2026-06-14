Deze week gaan natuurlijk vooral veel oranjereclames en fragmenten viral, maar er zijn ook nog steeds andere zaken om het over te hebben. Wat dacht je bijvoorbeeld van die witte haai die bij Sicilië is gezien? En van een shark kunnen we door naar Shakira, maar dan hebben we het toch weer over het WK...

Gigantische haai gezien bij Sicilië

Deze zomer moet je misschien even bedenken of je de zee wel in durft: er is een witte haai gezien bij Sicilië. Het is enorm ongebruikelijk dat dit gebeurd en het is de vraag of dit vaker gaat voorkomen.

De handdoek van Kim Kardashian

Winnaar en kampioen Lewis Hamilton heeft een relatie met Kim Kardashian en de dame werd voorafgaand aan de race dit weekend gezien met een handdoek. Reden voor Kimi Antonelli om een viral post te maken waarin hij dan weer heel toevallig zijn handdoek kwijt is...

Paus viral door Sagrada Familia

De Spaanse Sagrada Familia is op 10 juni van een zegening van de paus voorzien en dat vonden TikTok en de kathedraal wel een goed moment voor een viral TikTok-momentje: er was een Live te zien van het moment: lekker modern. We hebben er geen beelden van, die specifieke TikTok Live, maar wel van het moment zelf:

Hardlooptrend: Edo-running

Edo-running komt van hoe Japanners tijdens de Edo-periode lange afstanden overbrugden. Je maakt korte en snelle passen, je lichaam helt naar voren en je zwaait niet met je armen. Heel anders hardlopen dan wij doen, maar helpt het ook? Sneller schijnt het niet te zijn, maar je kunt het wel tijdelijk doen om vooral snelle kleine stapjes te kunnen maken.

Hilarisch Masters of the Universe-moment

In de onderstaande video op 04:16 kun je lachen. Meelachen vooral, want Camila Mendes geeft hilarisch advies, iets over een 'achterdeur' en de acteurs houden het niet meer, omdat het natuurlijk heel dubbelzinnig kan worden opgevat.

Vraag over GTA 6 gaat viral, want GTA

We hadden al wel weer een trailer verwacht, maar helaas, Rockstar laat ons daar nog iets langer op wachten. Wel ging er een vraag over de game viraal op Reddit: want willen fans de game liever op tijd op 30 FPS, of mag nog een half jaar later met dan 60 FPS ook wel? Het was een vraag aan fans en het bleek dat mensen die 60 FPS niet zo interessant vinden.

Fotootje met Shakira

Normaal houden journalisten zich meestal niet bezig met op de foto gaan met beroemdheden, maar tijdens het WK zag Marcelo Benedetto zijn kans om met Shakira op de foto te gaan en daar ging hij voor. Tijdens een live uitzending.

Rudolphs ochtendritueel

TV-kok Rudolph van Veen heeft een bijzonder ochtendritueel waar wij op meerdere manieren respect voor opbrengen. Hij eet elke ochtend als hij bed komt een M&M. Eéntje maar, omdat hij een keer een zakje vond, hem opviel dat er een witte M op staat en dat zag als 'mentaliteit en motivatie'. Hij ziet het als zijn vitaminepil voor zijn brein.