Deze week viral: Rolls-Royce, Apple Vision Pro en Ischgl

We zien het de laatste tijd vaker: dingen die ooit viral gingen, komen nu met een soort comeback, or een gekke twist. Deze week deed bijvoorbeeld Victoria Beckham dat. Rolls-Royce De Beckham-documentaire op Netflix is heel interessant, maar eigenlijk heeft iedereen het vooral over dat moment waarop Victoria impliceert dat haar familie gewoon hardwerkende blue collar-mensen waren. Totdat manlief David zijn hoofd om de hoek steekt en keihard lacht: 'In welke auto werd je ook alweer naar school gebracht?' In een nieuwe reclame voor Uber Eats maakt Victoria er zelf ook maar een grapje van.

Driftende Ford Model A gaat viral We blijven nog even bij klassiekers, want er gaat momenteel ook een video viral van een Ford Model A uit 1929 die er lekker op los drift in de sneeuw. Het ziet er heel bijzonder uit met zo'n oldtimer. Bijna 100 jaar oude donuts? Wij lusten ze wel!

Ischgl is een tikkeltje druk Nog meer sneeuwpret, of nou ja.. Een viral video laat zien hoe enorm druk het is op de pistes van het Oostenrijkse Ischgl. Vooral als je valt, dan domino je al snel wat mensen omver.

100 jaar oude wijn Wat ook viral gaat, en we snappen niet helemaal waarom, dat is een video waarin een pot wordt opengemaakt met daarin 100 jaar oude wijn. Het ziet er echt oud uit, maar we weten uiteindelijk niet hoe de wijn smaakt. Is het inmiddels azijn, of is het gewoon nog hartstikke lekker? Het is in ieder geval nog steeds een erg mooie kleur. En ja, we krijgen er toch wel dorst van, zo vlak na Dry January.

Apple Vision Pro Apple's augmented reality-bril is uit en menig persoon is al gespot met zo'n apparaat op zijn hoofd. En dat ziet er soms best vreemd uit... Mensen die al gebaren makend met een bril op door de grote stad lopen, of die even wat werk doen in de metro: het is -geprojecteerde ogen of niet- een gek gezicht.