Deze Week Viral: #rechtopdenacht en glitteraanval

By: Laura Jenny
Deze week hebben we vooral het mooie gedicht over het recht hebben op de nacht viral zien gaan, maar er is meer. Welkom in de Deze Week Viral.
Het moet over zijn met de femicide. Het is dit jaar al een steeds groter wordend onderwerp, maar zeker nu de 17-jarige Lisa uit Abcoude zo bruut werd vermoord komt het nog dichterbij. Reden voor Nienke ’s Gravemade om met een raak gedicht te komen.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een bericht gedeeld door Nienke ‘s Gravemade (@nienkesgravemade)
Kimi Raikkonen valt normaal aan in een auto, maar nu heeft hij het op sociale media een keer gedaan. Er was een grote meeting met F1-kampioenen waarvoor hij niet was uitgenodigd, blijkbaar. Op het F1-account reageert hij met: ‘Bedankt voor de uitnodiging’. Oeps.
Dit bericht op Instagram bekijken
Een vrouw uit Kentucky staat lachend op haar mugshot, want ze vindt het helemaal niet erg wat ze heeft gedaan: ze vernielde de auto met glitter. Ze had ruzie met haar ex en stak zijn banden lek, om een paar weken later glitter in de ventilatieroosters te doen. Daarnaast vernielde ze de achteruitkijkspiegel en het infotainmentscherm, naast dat ze zout in de motor strooide. De schade was meer dan 10.000 euro. Niet tof natuurlijk, al kunnen we die glittergrap stiekem wel waarderen.
Dit bericht op Instagram bekijken
Zelenskyy bezocht het witte huis weer in Amerika en het leek een beetje ongemakkelijk te gaan worden, tot die goede ijsbreker: “Meneer de President, zolang je je gedraagt, zal ik niks zeggen. Het was een goede icebreaker.”
Over een leuke video waarin Conor McGregor vecht met jonge jongens in Italie is wat controverse gekomen, want mensen vragen zich af of de vechter niet een beetje te hard ging. Wat vind jij?
Meta heeft nu iets nieuws toegevoegd om het vinden van deel 2 makkelijker te maken. Dat scheelt eeuwig zoeken naar...
‘De volledige film is nu op YouTube te zien’, schreef het account van Mission ipossible: the Final Reckoning. Er zat...
In eerste instantie worden Reels in het Engels nagesynchroniseerd in het Spaans. Dat is slim, maar ook jammer: wij...