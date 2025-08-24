Deze Week Viral: #rechtopdenacht en glitteraanval

Deze week hebben we vooral het mooie gedicht over het recht hebben op de nacht viral zien gaan, maar er is meer. Welkom in de Deze Week Viral.

#rechtopdenacht

Het moet over zijn met de femicide. Het is dit jaar al een steeds groter wordend onderwerp, maar zeker nu de 17-jarige Lisa uit Abcoude zo bruut werd vermoord komt het nog dichterbij. Reden voor Nienke ’s Gravemade om met een raak gedicht te komen.