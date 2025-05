Deze Week Viral: LEGO, popcorn en sportauto

We zien deze week nog steeds heel veel ChatGPT-creaties viral gaan, waaronder Muppets, maar er is meer. Google Veo 3 neemt het internet ook al een paar dagen over. Welkom in de Deze Week Viral!

GTA 6 Trailer 2 in LEGO

Het is met AI gemaakt, dus iets minder authentiek dan een echte LEGO-stop-motion-imitatie, maar toch: het is grappig om te zien hoe AI de nieuwe GTA 6-trailer in LEGO zou nabouwen. Sommige LEGO-blokjes lijken niet echt te bestaan, maar het meeste is niet onmogelijk: dit had AI een jaar geleden een stuk minder goed gedaan.