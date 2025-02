Deze week viral: Frikandellington, trouwfotograaf en geen oordeel

Het is weer een week vol met vreemde virals geweest: waarbij we vooral bij deze eerste niet weten wat we ervan moeten denken. De ene redacteur moet er niet aan denken, de ander vraagt zich vast af hoe hij het in de oven krijgt. Of in zijn mond… Welkom in de Deze week viral!

XL Frikandellington

Vegetarische eters worden tijdens de kerst altijd doodgegooid met biet wellington, maar er is er nu eentje die je ver bij de vega’s vandaan moet houden: de XL Frikandellington. We zien het al helemaal voor ons na een avondje goed stappen, of bij de derde helft: het heeft toch net even wat meer elan dan een losse frikandel. De Frikandellington is overigens niet nieuw, maar de XL-variant lijkt dat wel te zijn: