Deze Week Viral: broodje kaassoufflé, tour door micro-appartement en meer

De slipper van Drake

Drake heeft ditmaal geen slippertje gemaakt, maar gooide zijn slipper naar een drone die hem kwam filmen in zijn appartement of hotelkamer. Er wordt volop gepraat over de video, die waarschijnlijk in scene is gezet. Misschien is het om de aandacht even van de ruzie met Kendrick af te halen, of gewoon om reclame te maken voor het vele gokken wat Drake met zijn miljoenen doet.