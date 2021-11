Denk jij goed na voordat je iets op social media deelt?

Denk jij goed na voordat je iets deelt op social media ? Bijvoorbeeld over wat je zegt, hoe je iets zegt en of je er anderen bij betrekt? Nu de drempel om online van alles te delen lager is dan ooit, is het misschien ook verstandig om nog ietsje langer na te denken of de inhoud wel zo handig is om de wereld in te slingeren. Want wat je deelt kan grote gevolgen hebben. Voor jezelf als het gevoelige content is of een politiek statement. Of voor anderen, als je zonder toestemming iets deelt wat niet van jou is. Daarom start nu de campagne 'Denk voor je deelt', om te voorkomen dat je straks met enorme schaamte kijkt naar die ongemakkelijke foto of dat boze bericht op Twitter . Of je excuses moet aanbieden.

Denk voor je deelt

De campagne 'Denk voor je deelt' is een initiatief van Veilig internetten. Hiermee willen ze iedereen bewuster maken van de inhoud die gedeeld wordt op social media. We kennen allemaal wel voorbeelden uit onze eigen omgeving, want het kan heel vervelend uitpakken als je iets gevoeligs zegt of laat zien online. Daarom is de slogan van de campagne 'Denk 2x na voor je iets deelt, 1x voor jezelf en 1x voor de ander'. Want jij kunt het wel leuk vinden om foto's van je collega's, vrienden of familie te laten zien, misschien zitten zij daar helemaal niet op te wachten. Laat hen zelf bepalen of ze het oké vinden dat je iets deelt waar zij bij betrokken zijn.

Boze berichten op Twitter

Zelf dacht ik bij deze campagne meteen aan boze berichten op Twitter. Er zijn volop Twitteraars die onder eigen titel allerlei politiek gevoelige uitspraken doen of anderen uitschelden. Dat lijkt mij in de meeste gevallen niet bijster slim. Het uitschelden sowieso niet, maar provocerende content openbaar delen kan je zomaar duur komen te staan. Misschien ga je ooit solliciteren en popt je naam ineens op een negatieve manier op. Vergeet ook LinkedIn niet. Want hoewel dit een zakelijk platform is, lijken sommige gebruikers het af en toe te vergeten.

Onder andere Lize Korpershoek is het gezicht van de campagne. Zij deelde een grappige foto van haar kat, met een serieuze boodschap: