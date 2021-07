Europese consumentenorganisaties dienen klacht in tegen WhatsApp

Enkele maanden geleden was veel te doen over de nieuwe gebruikersvoorwaarden van WhatsApp. Eigenaar Facebook wilde gebruikers van de chat-app min of meer (en dan eerder meer dan minder) dwingen deze voorwaarden te accepteren. Wie dat niet zou doen, werd een zichzelf langzaam uitschakelend WhatsApp account in het vooruitzicht gesteld. Uiteindelijk, na de nodige klachten en commotie, bonden Facebook en WhatsApp in.

Onduidelijk en niet transparant

Zowel WhatsApp als Facebook gaven de afgelopen maanden meermaals aan dat de nieuwe voorwaarden, die aan de Europese privacywet moeten voldoen (AVG), weinig om het lijf hadden en niet bedoeld waren om klanten met extra, gepersonaliseerde, content en advertenties te bestoken. De BUEC stelt echter dat “voor consumenten in principe onmogelijk om duidelijk te begrijpen welke gevolgen de wijzigingen van WhatsApp hebben voor hun privacy, met name met betrekking tot de doorgifte van hun persoonsgegevens aan Facebook en andere derde partijen.” Dat is volgens de consumentenorganisaties een regelrechte schending van het EU-consumentenrecht dat contractvoorwaarden duidelijk en transparant moeten zijn.

Waar de BUEC in het bijzonder nog ontstelt over is, is het feit dat WhatsApp haar gebruikers blijft pushen om de nieuwe gebruiksvoorwaarden te accepteren. Ook nu het bedrijf aangegeven heeft dat het niet accepteren niet zal leiden tot strafmaatregelen. De BUEC stelt dat het voortdurend en herhaald vragen om de nieuwe voorwaarden te accepteren de zaak verder verergerd, aangezien de nieuwe voorwaarden op dit moment nog onderzocht worden door de Europese gegevensbeschermingsautoriteiten wegens inbreuken op de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming.