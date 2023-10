Bijna 700 banen op de tocht bij LinkedIn

2023 gaat de geschiedenis in als een rampjaar voor de tech-giganten. Tot nu toe zijn er bij de verschillende grote tech-bedrijven zoals Meta, Amazon en Intel dit jaar al bijna een kwart miljoen mensen hun job kwijtgeraakt. Ook LinkedIn ontkomt dus niet aan de tech-malaise, die overigens vorig jaar al ingezet werd. TechCrunch meldt namelijk dag het zakelijke sociale netwerk op het punt staat om bijna 700 banen te schrappen. Opgeteld bij een eerdere ontslagronde, vlak voor de zomer, betekent dit dat er bijna 1400 banen verloren gaan bij LinkedIn.

Meeste nieuwe ontslagen bij R&D

Het eerdere banenverlies was deels te ‘danken’ aan het feit dat LinkedIn zich besloot terug te trekken uit China. Deze nieuwe ontslagronde wordt aangekondigd vanwege wat eigenaar van LinkedIn, Microsoft, noemt het stroomlijnen van besluitvorming en aanpassen van de organisatiestructuren. Volgens de bronnen van TechCrunch zou het leeuwendeel van de ontslagen, ruim 550, dit keer op het conto van de R&D afdeling van LinkedIn komen.

Maar, Microsoft is ook van plan te blijven investeren in de strategische prioriteiten voor de toekomst van LinkedIn, zonder dat daar meer details van gegeven worden. Aangenomen wordt dat de AI-plannen daar een grote rol in zullen spelen. Enkele weken geleden kondigde LinkedIn namelijk al aan dat het binnenkort een reeks nieuwe AI-tools voor leren, werving, marketing en verkoop, ontwikkeld in samenwerking met OpenAI (van ChatGPT), zal uitrollen.

Toen gaf LinkedIn ook al aan dat AI een blijvertje zal worden als het gaat om haar leden en klanten te helpen kansen te benutten en gebruik te maken van de ervaringen van experts op het platform. "Onze AI-aangedreven samenwerkingsartikelen zijn nu de snelst groeiende verkeersdriver naar LinkedIn.”