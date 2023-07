Alles wat je moet weten over Meta Verified

Meta Verified heeft zijn vleugels uitgeslagen in Nederland: het blauwe vinkje van Meta. Dat betekent dat influencers meer mogelijkheden hebben om hun online gevolg te laten groeien op de platformen van Meta, namelijk op Facebook en op Instagram. Threads is nog niet officieel uit in Nederland, maar het zou ons niets verbazen als deze nieuwe Meta Verified-optie daar ook naartoe komt als het eenmaal zover is. Dit is wat Meta Verified inhoudt.

Meta Verified Meta VerifiedMeta Verified is onder andere wat je denkt dat het is, namelijk een verificatievinkje. Zo kunnen influencers beter aan hun volgers en potentiële volgers vooral, laten zien dat zij inderdaad die influencer zijn die men denkt dat ze zijn. Het biedt net even wat meer zekerheid in een wereld vol met fake accounts en -helaas- haters. Meta schrijft: “Het is belangrijk dat je erop kunt vertrouwen dat je identiteit en accounts veilig zijn en dat de mensen met wie je communiceert zijn wie ze zeggen dat ze zijn. Daarom bouwen we een reeks controles in Meta Verified in voor, tijdens en nadat iemand zich aanmeldt. Om in aanmerking te komen, moeten accounts voldoen aan minimale activiteitseisen, zoals een geschiedenis van eerdere berichten en ze moeten minstens 18 jaar oud zijn. Aanvragers moeten vervolgens een ID van de overheid indienen die overeenkomt met de profielnaam en foto van het Facebook- of Instagram-account waarvoor ze zich aanmelden.”

Controle op imitators Daar krijg je ook wel iets voor terug: “Abonnementen omvatten proactieve controle op accountvervalsing. We zetten ons ook in voor voortdurende controle en beoordeling van gerapporteerde overtredingen en nemen snel maatregelen tegen degenen die proberen onze systemen te omzeilen.” Kortom, niet iedereen kan zomaar zeggen dat hij iemand is: het is geen Twitter, zullen we maar zeggen. Naast dat verificatievinkje is er meer. Zo kun je onder andere mede door die monitoring op imitators rekenen op meer bescherming tegen mensen die zich voordoen als jou, en komt Meta met hulp wanneer jiji dat nodig hebt. Een team van experts zit volgens het social medium-bedrijf klaar om te helpen bij veelvoorkomende accountproblemen. Denk bijvoorbeeld aan gevlagd worden terwijl dat niet klopt, en meer. Dat is iets waar influencers vaker last van hebben, omdat zij nu eenmaal als ‘hoge bomen’ meer wind vangen en mensen er vaker op uit zijn om ze te.. (sorry voor de woordgrap) dwarsbomen.

Geld Daarnaast is er nog een wat meer uit de pas lopende optie die je krijgt bij een Meta Verified-account, namelijk exclusieve mogelijkheden zoals stickers op Facebook, Instagram Stories en Facebook Reels. Wat jij voor zo’n Verified-account moet doen is helaas niet alleen je ID en een stevige berichtgeschiedenis kunnen overleggen. Je moet ook betalen: Meta Verified kost 13,99 euro als je het direct via het web afsluit, of 16,99 euro als je ervoor kiest dit via de app op je iOS- of Android-apparaat doet. Meta Verified wordt langzaam uitgerold in Nederland: mocht je het nu niet kunnen vinden in je account, dan kan dat dus ergens in de komende weken wel.