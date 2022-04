Algoritme stelt 9 van de 10 depressies juist vast via Twitter​

Social media zorgen voor allerlei psychische problemen, als we de onderzoeken mogen geloven. Sterker nog, Facebook zelf schijnt ook helemaal niet in onwetendheid te zijn over wat al die social media-perfectie met een onzeker tienerbrein doet. Toch is er ook een positieve kant: zo is er een algoritme ontwikkeld dat in 90 procent (!) van de gevallen een depressie kan vaststellen via… Twitter .

Depressie

Een depressie is niet gewoon een dipje, het is een psychische aandoening waarbij je langere tijden neerslachtig bent en het je niet goed lukt om blij je blij te voelen over jezelf of je situatie. In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is depressief zijn niet een karakter-eigenschap. Je bent niet óf geboren om depressief te zijn óf niet. Een depressie zou zelfs in de levens van 1 op de 5 Nederlanders tenminste een keer voorkomen. Het is dus niet per se een soort levensstijl waarmee je decennia bezig bent: het kan ook een kortere periode zijn.

Depressief zijn heeft vaak veel impact op je leven. De kans dat je in een sociaal isolement terechtkomt is groot. Hoewel veel mensen hun vrienden liever niet meer willen of kunnen zien, zijn deze mensen soms juist des te actief op social media. Dat is enerzijds fijn omdat ze zo nog wel een ‘lijntje’ hebben met de rest van de wereld, maar anderzijds kunnen ze zo hopelijk op hun psychische problemen worden gewezen.