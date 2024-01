​5 tips voor als je een OnlyFans-account wil beginnen

“Ik maak wel een account op OnlyFans”, mensen zeggen het vaak als grapje, bijvoorbeeld als iets heel duur is, of als ze iets op werk doen waarvoor ze zogenaamd wel eens ontslagen zouden kunnen worden. Maar wat als je echt een account op OnlyFans wil maken? We geven je meer uitleg over het platform en 5 tips voor als je ermee wil beginnen.

Ok, dan worden we allemaal toch pornoster? Volg me op mijn OnlyFans. https://t.co/0gqjekoySf

Tips voor OnlyFans

Het Britse platform OnlyFans is enorm populair. Het is een soort social media, maar dan achter gesloten deuren, en vooral: geënt op erotiek. Waar je op Instagram nog geen halve tepel mag laten zien, is het op OnlyFans juist de bedoeling dat je veel van jezelf laat zien. Je laat je volgers betalen voor foto’s in ondergoed of helemaal naakt. Of, als je een bepaald type volgers hebt, van bijvoorbeeld alleen maar je voeten. Het is een plek van erotiek, van fetisj en van singles, koppels en alles daartussenin dat graag met zinnenprikkelend bezig is.

Het bestaat sinds 2016 en was in eerste instantie niet per se erotisch bedoeld: meer gewoon een manier om als influencer meer geld te verdienen door tegen betaling meer content te bieden. Dat was eerst gewoon wat mensen allemaal nog meer op een dag deden, maar toen in 2018 de eerste blote kiek werd verkocht, was het hek van de dam. Inmiddels is het uitgegroeid tot hét erotische platform voor influencers en kent het honderden miljoenen gebruikers. Er zijn mensen die er een leuk zakcentje mee verdienen, maar ook die hun hele maandsalaris ermee verdienen en dus ook alleen maar OnlyFans doen om rijk van te worden. Stel, je wil een gooi doen, dan kom je met deze tips waarschijnlijk een heel eind.