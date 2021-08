5 handige hacks die we hebben geleerd dankzij TikTok

TikTok is een bron van vermaak. Niet alleen om urenlang een beetje wezenloos doorheen te scrollen of dansvideo's na te doen, maar ook vanwege de handige hacks die je er kunt vinden. Regelmatig duikt hier namelijk weer een filmpje op waarin je een 'life changing' tip krijgt. Meestal gaat het om een huishoudelijk klusje of product dat we allemaal gebruiken. Op de verkeerde manier. Gelukkig is TikTok soms ook een lifesaver en leren we heel handige dingen. Vergeet even de vrolijke dansfilmpjes en bekijk deze 5 hacks.

5 hacks die we hebben geleerd dankzij TikTok

Altijd al willen weten hoe je wijnglazen eigenlijk in de vaatwasser moet zetten of hoe je een bikinibroekje als topje draagt? Natuurlijk wil je dat weten. Watch and learn!

1. Zo zet je wijnglazen in de vaatwasser

Zit je altijd te puzzelen hoe de wijnglazen in de vaatwasser passen? En, minstens zo belangrijk, hoe je ze heel kunt houden? Surprise: daar hebben de producenten van vaatwassers wel over nagedacht en op TikTok delen gebruikers deze 'truc' die eigenlijk geen truc is. Wel enorm handig.