​TikTok: waarom Candice viral gaat

Je kent het vast wel: mensen -vooral vriendengroepen- die elkaar steeds voor de gek houden door de vingers bij elkaar te houden en elkaar ernaar te laten kijken. Het ‘alle aapjes kijken’-idee. Zoiets gebeurt ook regelmatig in viral video’s, maar op een gegeven moment wordt die grap wel een beetje oud. Gelukkig is er: Candice, een geweldig alternatief.

Het speelt vooral op TikTok, maar het begint al steeds meer door te sijpelen naar Instagram en Facebook: de Candice-trend. De kans dat je op dit artikel komt omdat je op Google zegt: wat is dat toch met die Candice, die is erg groot. Het hele idee van deze viral video’s is namelijk dat er een belangrijk onderdeel mist.

De meeste TikTok-video’s waarin wordt gesproken over Candice, dat zijn filmpjes waarin de filmmaker probeert te zorgen dat iemand anders ‘Candice’ zegt. Dat doen ze vaak door te vragen: ‘Have you heard about Candice?’ (heb je het gehoord van Candice?) of simpelweg te zeggen dat Candice dood is (‘Candice died today’). Natuurlijk weet niemand dan wie Candice is, dus de vraag van die persoon volgt: ‘Candice who?’ Vervolgens wordt er dan -vaak met grijs- ingezoomd op het beeld van de verbaasde blik van de persoon die vraagt wie dan toch die Candice is.

Wie is dan die Candice?

De vraag is natuurlijk waar deze rare nieuwe vorm van entertainment vandaan komt. Echter blijkt Candice niet een bestaand persoon te zijn. Het is gewoon een naam die is verzonnen. Gelukkig, er zijn dus geen Candicen overleden bij het maken van al die video’s. Wel is het een naam waar natuurlijk veel grappen mee te maken zijn, zoals: ‘Candice *** fit in your mouth?!’ (Past deze *** in je mond?) Candice klinkt immers als ‘Can this’ (kan dit).

Echter zie je dat laatste gedeelte vaak niet, want de video gaat helemaal niet om de punchline, maar alleen om die verbaasde gezichten. Er is ook een variant op Candice genaamd ligma, wat in het Engels klinkt als ‘Lick my’, waardoor die nietbestaande term vaak met ‘balls’ (ballen) wordt genoemd als grap.