5 bizarre TikTok-challenges die niet altijd goed aflopen

Cha-cha slide

Ooit was de Cha-cha slide gewoon een vrolijk liedje, maar op TikTok is het een andere weg ingeslagen. In deze challenge gaan mensen in de auto rijden en wordt dat bekende liedje van DJ Capser opgezet. Vervolgens verplaatsen mensen de auto steeds een baan als er wordt gezegd ‘slide to the left’ of ‘slide to the right’. Dat is al niet iets om echt fan van te zijn, maar het wordt erg. DJ Casper roept namelijk ook’ ‘Crisscross!’ en dan s het gewoon zigzaggen over de weg. Enorm gevaarlijk en zeker iets waarbij je je in de kijker speelt vna de politie.