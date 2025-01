‘450.000 Nederlanders stoppen met X’

De leegloop op social medium X, onder andere door de uitspraken van Elon Musk en de grote veranderingen in moderatie, is ook in Nederland merkbaar. Het social medium zag het afgelopen jaar 450.000 Nederlanders vertrekken. Dit blijkt uit onderzoek van Newcom.

Leegloop op X

Dat het echt om een leegloop gaat, omdat mensen X niet meer bevalt, dat blijkt wel uit de groei die andere social media doormaken. Newcom kwam tot de conclusie door 6.000 mensen te vragen naar hun social media-leven. Er zijn alsnog wel veel Nederlanders op X aanwezig: 2,8 miljoen mensen hebben er nog een account en kijken daar ook nog op.

X is een moeilijk social medium geworden. Of je nu veel mensen volgt of niet, er sluipen toch steeds meer accounts met heftige beelden en uitspraken tussendoor. Dat heeft alles te maken met de grote veranderingen in modereren die zijn doorgevoerd, waardoor er volgens Musk een grotere vrijheid van meningsuiting kan plaatsvinden, maar tegelijkertijd zien we dat het ook veel ruimte geeft voor haatzaaien en negativiteit. Plus: seksadvertenties.