4 redenen om uit te kijken naar interactieve video’s op Instagram

Het kan nieuwe verhalen vertellen

Zoals we net al zeiden: we denken bij zo’n interactieve video een beetje aan de interactieve content op Netflix. Het leven bestaat uit verhalen vertellen en dit kan een heel toffe, nieuwe manier zijn om verhalen tot je te nemen. Nu is een Instagramverhaal ofwel een video, ofwel een foto met caption, maar als het interactief is dan zou het ook meerdere kanten op kunnen met zo’n verhaal. Het wordt minder vaststaand. Als dat tenminste kan. Meta wil er duidelijk AI voor inzetten, maar wat die dan precies kan is natuurlijk nog afwachten. Het kan ook zijn dat het alleen zorgt dat je bijvoorbeeld meteen een vraag kunt stellen over een video en dat de AI die dan kan beantwoorden op basis van zijn analyse van het verhaal.

Eindelijk eens iets wat ‘eigen’ is

Instagram en TikTok zijn de afgelopen jaren vooral bezig geweest met elkaar te kopiëren en dan zorgde ervoor dat er weinig ruimte was voor echt grote vernieuwing. Dit zou wel een heel eigen, bijzondere vernieuwing kunnen zijn en dat is tof. Zeker als je wel eens hoort dat het allemaal TikTok en Snapchat wordt en Instagram meer op de achtergrond verdwijnt, dan is het vast fijn voor mensen die helemaal into Instagram zijn dat er wel aan de app wordt gewerkt en dat het wel relevant blijft.

Interactieve video’s

Nu is het afwachten tot Mark Zuckerberg meer uit de doeken doet over wat zo’n interactieve video dan inhoudt. We hebben de afgelopen jaren meer wilde verhalen gehoord waar het vervolgens wat stiller werd, dus het is afwachten wat hier ook daadwerkelijk van komt.