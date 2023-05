​10 tips en tricks voor Twitter

Net als op andere social media is het ook op Twitter het ene moment effectiever dan het andere om iets te plaatsen. Als je in het Nederlands tweet en je doet dat om 3 uur ‘s nachts, dan ga je niet ver komen qua bereik, maar doe je het op een prime time-moment, dan heb je waarschijnlijk veel meer interactie. De meningen zijn verdeeld over wanneer precies het beste moment is, maar kijk bijvoorbeeld naar je eigen gedrag: wanneer heb jij tijd om op Twitter te kijken? Dat geldt misschien ook wel voor mensen die je graag wil bereiken.

Vroeger was je avatar altijd een ei als je die nog niet had ingesteld, maar tegenwoordig kan dat echt niet meer. Zorg voor een mooie avatarplaat, een mooie header en een goede omschrijving van wie je bent of wat je wil uitdragen. Wees ook niet bang om specifiek te zijn, al is het wel goed om -mocht je het bedrijf waar je werkt te noemen- duidelijk te maken dat jouw tweets jouw gedachten zijn, en niet die representeren van het bedrijf waar je werkt.

In onze reeks 10 tips en tricks hebben we al veel software, tools en social media de revue zien passeren, maar nu is het de beurt aan een social medium dat veel in de belangstelling staat: heel veel. Twitter. Er verandert enorm veel, maar tegelijkertijd is er ook veel hetzelfde gebleven. Met deze 10 tips maak jij je aanwezigheid op het social medium nog beter en leuker.

Heb je het gevoel dat een tweet misschien wat controversieel is en zit je niet zo te wachten op haters of trolls, dan kun je aangeven wie er mogen reageren op je tweet. Je kunt aangeven dat alleen mensen die jij volgt, die jij een mention geeft of iedereen een reactie kan geven. Dat is erg handig, zeker als je Twitter zakelijk gebruikt en niet wil dat iets uit de hand loopt.

Als je Twitter for Business gebruikt kan het, maar ook door een derde partij in te schakelen (voor zover die na alle API-problemen van Twitter nog werken): tweets klaarzetten. Zo kun je zorgen dat je bijvoorbeeld tijdens een vakantie of vrije dag toch online aanwezig lijkt te zijn. Ook als je gewoon lekker in de sauna zit. Tweets klaarzetten zorgt ook voor wat minder druk op de ketel: het voelt lekker als er vast wat klaarstaat en je je op andere dingen kunt concentreren.

5. Denk na voor je tweet

Iedereen zou het moeten doen, maar de snelheid van Twitter zorgt er soms voor dat je tweets veel te snel plaatst. Dat heeft twee nadelen. De eerste is dat je niet als je boos bent of geërgerd moet tweeten: de kans is groot dat je er een week heel anders over denkt, of misschien zelfs een uur later al. Vergeet ook niet dat tweets door iedereen kunnen worden bekeken en niet makkelijk verdwijnen, waardoor je wel eens totaal niet wil overkomen zoals je eigenlijk bent.

6. Denk na voor je tweet II

Deel twee van ‘denk na voor je tweet’ heeft alles te maken met welk account je hebt. Heb je een account met abonnement Twitter Blue, dan kun je een tweet wel aanpassen als je snel bent, maar voor alle andere tweets geldt dat als ze eenmaal geplaatst zijn, ze alleen kunnen worden weggegooid en niet kunnen worden aangepast. Dat kan soms wat knullig zijn in een discussie (of als je gewoon geen spelfouten wil maken), dus wacht eerst even met verzenden en lees het nog eens na met ‘verse’ ogen.