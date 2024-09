Pas op: Google pakt bedrijven met nepreviews op Google Maps

Heeft Google het idee dat jouw bedrijf gebruikmaakt van nepreviews? Dan hang je. Google heeft aangekondigd dat het waarschuwingen aan mensen gaat tonen wanneer een bedrijfsprofiel waarschijnlijk nepreviews bevat.

Bedrijf laten groeien

Als er iets belangrijk is als je een bedrijf begint, dan is het wel reviews online binnenharken. We bespraken dit al in ons artikel over je podcast laten groeien en dat is niet anders als het gaat om een restaurant runnen of een zonnebankstudio: hoeveel sterren je op Google hebt maakt absoluut uit in of je klanten trekt. En hoeveel je gezien wordt: heb je veel reviews, dan ben je blijkbaar een belangrijke plek.

Logisch dus dat bedrijven die snel willen groeien dan naar bots of mensen stappen die nepreviews bieden. Mensen die net doen alsof ze de hemel hebben bezocht toen ze in dat restaurant/café waren. Dat is nep en vroeger was dat nog enigszins geaccepteerd, maar inmiddels is het mede in de strijd tegen nepnieuws niet meer oké als je dit type reviews bij je bedrijf hebt staan.

Google tegen fakereviews

Google heeft nieuwe software gemaakt waarmee het kan zien of een bedrijf recent nepreviews moest laten verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld moeten omdat iemand een review als fake heeft aangemerkt en Google dit ook zo ziet. Search Engine Roundtable zegt dat er nu een waarschuwingskaart in Google Maps zit om mensen op de hoogte te stellen dat dit bedrijf eerder nepreviews heeft moeten verwijderen.