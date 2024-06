Google stopt met de doorlopende scroll op zijn zoekmachine

De zoekmachine van Google krijgt weer pagina’s. Zoals je vroeger een x aantal resultaten per pagina kreeg en dan naar de tweede pagina moest klikken voor de volgende, precies zo gebruik je de zoekmachine van Google straks weer. De oneindige scroll gaat ervanaf.

Sowieso lijkt de oneindige scroll een beetje buiten de boot te vallen. Het wordt aanzienlijk minder toegepast. Of dat komt door berichtgeving dat het eeuwig scrollen niet het meest gezonde internetgedrag is, of dat websites zich misschien juist weer wat meer willen afscheiden van social media (waar de infinite scroll vandaan komt), dat is onduidelijk.

Search Engine Land meldt dat we straks weer gewoon naar een wat meer ‘stap-voor-stap’ internet toegaan. De oneindige scroll werd in 2021 geïntroduceerd en kwam in 2022 naar de zoekresultaten in de desktop. In de komende maanden kunnen we dus verwachten dat we weer gaan retro-internetten. Op mobiel krijg je straks een knop te zien om op te tikken, met ‘more results’, meer resultaten dus. Het is volgens Google bedoeld om te zorgen dat zoekresultaten eerder laden, in plaats van dat je allemaal dingen geladen krijgt waar je helemaal niet om hebt gevraagd. Er zijn echter ook mensen die beweren dat het iets met AI-zoeken en de komst van meer kunstmatige intelligentie binnen Google te maken zou hebben.

Hoe het precies gaat zijn voor SEO en of het invloed heeft, dat is afwachten. Mogelijk zou search engine optimalization zelfs een van de redenen kunnen zijn dat Google de doorscroll stopt. Bedrijven doen minder hun best om op de eerste plek te komen als er oneindig kan worden gescrold, is het idee. Wat precies de waarheid is, dat zullen we Google kennende nooit weten, maar we zijn benieuwd hoe dat ouderwets pagina-klikken straks weer voelt.