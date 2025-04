Google moet mogelijk afscheid nemen van zijn cashcow

Google in hoger beroep

En nu? Het is nu afwachten. Google zal in beroep gaan tegen deze beslissing. Het bedrijf stelt dat er hartstikke veel keuze is in advertentiesoftware en dat er simpelweg voor die van Google wordt gekozen om het eenvoudig werkt, betaalbaar is en het juiste effect bereikt. Tegelijkertijd moet Google zich ook wel bewust zijn van hoe groot het is geworden. Dat is niet per se illegaal, maar het is voor bedrijven eigenlijk onmogelijk om niets met Google te maken te hebben.

De kous is nog niet af voor het bedrijf. Er start volgende week nog een separate rechtszaak over de macht van Google op het gebied van internetbrowsers. Dit kan resulteren in het verliezen van de Chrome-browser. Maar, met het beroep van deze rechtszaak erbij -en de verwachting dat Google bij slecht nieuws ook in beroep zal gaan over Chrome- kan het nog vele jaren duren voordat definitief wordt bepaald wie schuldig is en wat daarvoor de straf is.